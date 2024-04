EA sier vi ikke får Dead Space 2 Remake

HQ

2023 startet på en fremragende måte da remaken av Dead Space ble lansert. Spillet fikk generelt en veldig god mottakelse av både anmeldere og vanlige spillere, så mange tok det for gitt at utviklerne i EA Motive ville lage nye versjoner av oppfølgeren også. Derfor var det ganske overraskende da Electronic Arts tidligere denne uken kunngjorde at studioet dannet en ny gruppe som utelukkende skal lage Battlefield-spill. Med tanke på at de også lager et Iron Man-spill fryktet mange at dette at Dead Space 2 aldri ville få samme behandling, så de siste timene har virkelig vært en berg-og-dalbane.

I går hevdet den vanligvis pålitelige Giant Bomb-journalisten Jeff Grubb i podcasten sin at EA Motive hadde startet utviklingen av Dead Space 2 Remake, men at arbeidet ble stoppet i konseptfasen fordi EA mente at det første spillet ikke solgte nok. Dette førte i sin tur til at EA tilbakeviste påstanden overfor IGN ved å si at de aldri hadde planer om å lage noe slikt engang.

Grubb står likevel på sitt, og fulgte opp med en ny uttalelse på X:

"Dead Space 2 var definitivt under planlegging. Det hadde et kodenavn. Og de lager det ikke nå."

Uansett hvem du tror på virker det i alle fall som om vi ikke får Dead Space på veldig lang tid, for Bloomberg-journalisten Jason Schreier forteller at serien i det minste er lagt på is som følge av fokuset på Battlefield, Iron Man, sportsspillene og at Dead Space Remake solgte for dårlig.