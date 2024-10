EA-sjefen avslører hemmeligheten bak suksessen til Dragon Age: The Veilguard

HQ

Dragon Age: The Veilguard Dragon Age: The Veilguard slippes i morgen, og likevel vet vi allerede at kritikerne stort sett er positive til spillet. I vår 8/10-anmeldelse var det tydelig at BioWare var tilbake, selv om spillet ikke var et perfekt mesterverk i våre øyne.

I en nylig inntjeningssamtale (takk, PC Gamer), skisserte EA-sjef Andrew Wilson hvorfor han trodde spillet hadde funnet en slik kritisk suksess. "[BioWare er] virkelig tilbake til spill av BioWare-typen, virkelig tilbake til BioWares styrke," sa han. "Jeg tror det virkelig har vært den tilbakevendingen til det som gjorde BioWare stort, og det å gi studioet tid til å virkelig levere mot det som gjør BioWare stort i sammenheng med Dragon Age-verdenen, er det som utgjør et spill som Dragon Age: The Veilguard."

Andre steder har det vært mye ros for det nye Dragon Age-spillet. Til og med Larian Studios-utviklerne har hypet opp spillet, noe som er hyggelig å se, ettersom det er skaperne av 2023s mest elskede RPG som gir et nikk til det som kan være 2024s ledende RPG.