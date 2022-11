EA slutter med og kansellerer Project Cars

Siden Electronic Arts ikke akkurat er kjent for å gjøre studioer enda bedre når de kjøper dem ble mange litt bekymret da gigantselskapet kuppet Codemasters rett foran Take-Two i 2020. Derfor var EA raskt ute med å si at det ikke vil legge seg borti bilspillekspertenes arbeid. Vel, det tok ikke lang tid før den lovnaden ble brutt.

Gamesindustry.biz har fått æren av å avsløre at EA "stopper videre utvikling og investering" i Project Cars-serien, noe som enkelt sagt betyr at de kansellerer den eller i alle fall legger serien på is i veldig lang tid. Dette skjer siden selskapet mener Slightly Mad Studios' franchise ikke har stort nok potensial og at det de har vist av Project Cars 4 så langt ikke endrer dette synet. Derfor vil også utviklerne flyttes over til andre EA-prosjekter, så det kan fort skje at Slightly Mad Studios i praksis legges ned også.