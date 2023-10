EA Sports FC 24 gjør det bedre enn FIFA 23

HQ

Electronic Arts' FIFA-spill har alltid vært et av, om ikke det, mest solgte spillet hvert år, og fjorårets FIFA 23 beviste at verdens mest populære fotballspill bare fortsetter å vokse ved å sette rekord med 10,3 millioner spillere den første uken. Mange har lurt på om veksten ville stoppe opp etter at FIFA-navnet forsvant. Det viste seg å gjøre det motsatte.

EA avslører i en pressemelding at EA Sports FC 24 hadde mer enn 11,3 millioner spillere den første uken etter den offisielle lanseringen 29. september. Det betyr selvsagt en million flere enn FIFA 23, og det stopper ikke der. Den gigantiske utgiveren oppgir også at EA Sports FC Mobile har mer enn 11,2 millioner brukere, så ikke forvent at EA kommer til å krype tilbake til Fédération Internationale de Football Association og trygle om å få lisensen tilbake.