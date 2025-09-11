nyheter
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26 kårer de beste LaLiga-spillerne, og Lamine Yamal topper ikke listen
De 26 beste individene fra regionen har blitt avslørt, og det samme har de 26 beste LaLiga F-stjernene.
HQ
I går rapporterte vi om nyheten som avslørte de 26 best rangerte Premier League-spillerne i EA Sports FC 26, og nå kan vi legge til det ved å snakke om Spanias LaLiga. De 26 beste stjernene fra den regionale ligaen har blitt kåret, og som forventet domineres listen av Real Madrid- og Barcelona-spillere. Sjekk ut oversikten nedenfor.
- Kylian Mbappé - 91 - Real Madrid
- Jude Bellingham - 90 - Real Madrid
- Raphael Dias Belloli - 89 - FC Barcelona
- Lamine Yamal Nasraoui Ebana - 89 - FC Barcelona
- Pedro González López - 89 - FC Barcelona
- Federico Valverde - 89 - Real Madrid
- Vinícius José de Oliveira Júnior - 89 - Real Madrid
- Thibaut Courtois - 89 - Real Madrid
- Robert Lewandowski - 88 - FC Barcelona
- Jan Oblak - 88 - Atlético de Madrid
- Frenkie de Jong - 87 - FC Barcelona
- Jules Koundé - 87 - FC Barcelona
- Julián Alvarez - 87 - Atlético de Madrid
- Antonio Rüdiger - 86 - Real Madrid
- Trent Alexander-Arnold - 86 - Real Madrid
- Nicholas Williams Arthur - 86 - Athletic Club
- Marc-André ter Stegen - 86 - FC Barcelona
- Daniel Olmo Carvajal - 85 - FC Barcelona
- Daniel Carvajal Ramos - 85 - Real Madrid
- Rodyrgo Silva de Goes - 85 - Real Madrid
- Antoine Griezmann - 85 - Atlético de Madrid
- Unai Simón Mendibil - 84 - Athletic Club
- Francisco Román Alarcón Suárez - 84 - Real Betis
- Alejandro Baena Rodríguez - 84 - Atlético de Madrid
- Oihan Sancet Tirapu - 84 - Athletic Club
- Eder Gabriel Militão - 84 - Real Madrid
De beste spillerne i LaLiga F er også kåret, og naturlig nok er stort sett alle fra Barcelona og Real Madrid.
- Alexia Putellas Segura - 91 - FC Barcelona
- Aitana Bonmatí Conca - 91 - FC Barcelona
- Caroline Graham Hansen - 90 - FC Barcelona
- Patricia Guijarro Gutiérrez - 89 - FC Barcelona
- María Pilar León Cebrián - 89 - FC Barcelona
- Ewa Pajor - 88 - FC Barcelona
- Irene Paredes Hernández - 88 - FC Barcelona
- Claudia Pina Medina - 86 - FC Barcelona
- Ona Batlle Pascual - 86 - FC Barcelona
- Caroline Weir - 85 - Real Madrid
- Linda Caicedo - 85 - Real Madrid
- Catalina Thomas Coll Lluch - 84 - FC Barcelona
- Salma Celeste Paralluelo Ayingono - 84 - FC Barcelona
- Alba Redondo Ferrer - 84 - Real Madrid
- Sara Däbritz - 84 - Real Madrid
- Merle Frohms - 84 - Real Madrid
- Athenea del Castillo - 83 - Real Madrid
- Maëlle Lakrar - 82 - Real Madrid
- Maria Méndez Fernández - 82 - Real Madrid
- Signe Bruun - 82 - Real Madrid
- Gabriela García - 82 - Atlético de Madrid
- María Isabel Rodríguez Rivero - 82 - Real Madrid
- Laia Aleixandri López - 81 - FC Barcelona
- Filippa Angeldahl - 81 - Real Madrid
- Teresa José Abelleira Dueñas - 81 - Real Madrid
- Dolores Gallardo Núñez - 81 - Atlético de Madrid