EA Sports FC 27 Forhåndsvisning: Vi har fått prøve ut «The Grounds

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Den store nyheten i år i « EA Sports FC 27 er uten tvil den nye spillmodusen, «The Grounds». Nylig fikk jeg sjansen til å prøve ut denne nye funksjonen selv i Vancouver, Canada, om enn i svært begrenset tid, og jeg skal dele noen av inntrykkene mine her, samt hva du kan forvente når spillet slippes i september.

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Hvis du har spilt NBA 2K-serien noen gang de siste årene, vil du kjenne igjen konseptet med en gang. Enkelt sagt er det et nettbasert knutepunkt utformet som en åpen verden der du kan løpe rundt, bruke emotes, vise frem det nyinnkjøpte drakten din og fremfor alt finne veien til ulike kampformater. Ideen fra EA Sports er at dette også skal bli den nye måten du opplever «Clubs» på – spillmodusen der du slår deg sammen med venner for å danne din egen klubb og spille mot andre klubber på nettet. Her vil du nå kunne representere klubbens farger i ulike typer kamper der du ikke engang trenger å spille sammen med lagkameratene dine. Du vil for eksempel kunne hoppe inn i en tre-mot-tre-kamp med ukjente lagkamerater via «drop-in», samtidig som du bidrar til målene som kreves for ulike utfordringer. Selvfølgelig vil du også kunne spille 11-mot-11-kamper.

«Alt i The Grounds er designet fra grunnen av for å imøtekomme tre sentrale ønsker fra spillerne. Nummer én: Fansene ønsker flere måter å spille sammen på, enten med venner og lagkamerater eller alene. Nummer to: De ønsker flere måter å bygge sin fotballidentitet på, flere måter å utvikle seg på. Nummer tre: De ønsker flere måter å oppleve fotballkulturen i sin helhet på, både på og utenfor banen», sa utviklerne under en presentasjon.

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Mbappé poserer foran en hel haug med ting fra spillet.

Nytt for i år i Clubs er at det nå også vil være 11-mot-11-turneringer, ikke bare de vanlige rangeringskampene. I løpet av året vil antall runder i turneringene og ulike kampregler endres, og det samme vil belønningene som følger med disse turneringene.

«Selv om det vil være individuelle grunner for deg til å spille disse opplevelsene og utvikle avataren din, introduserer vi også klubbmål. Så det vil være insentiver for deg og klubbkameratene dine til å samarbeide eller jobbe hver for seg for å komme videre, konkurrere om og fullføre unike belønninger.»

Som nevnt er denne nye spillmodusen imidlertid ikke bare for spillere som spiller i klubber. Du kan også hoppe rett inn som solo-spiller. Den åpne verdenen er delt inn i tre forskjellige distrikter basert på Argentina, England og Frankrike. I tillegg til å ha sin egen mentor (Dybala, Chloe Kelly og Mbappé, pluss en tilbakevendende Alex Hunter, den fiktive hovedpersonen fra historiemodusen «The Journey» for noen år siden), har hvert distrikt et særegent utseende med ulike typer fotballbaner. Du kan spille ulike typer 1v1, 2v2, 3v3 og «Rush»-modusen fra de siste årene. Under vår halvtimes økt – som er svært kort tid til å danne seg noen meninger – fikk vi prøve en 2v2-modus med forskjellige regler for å score mål. Hver regel varer i ett minutt, og jeg la blant annet merke til at man kan bli pålagt å score mens ballen er i luften, med et direkte skudd der ballen må treffe nettet bak for å telle, en annen regel som krever at ballen passerer gjennom en slalåmport, og så videre. Scorer du uten å oppfylle disse kravene, teller ikke målet, og det blir enda vanskeligere siden du må sikte skuddene manuelt – så ikke regn med å få noen hjelp fra spillet.

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Fotballbasket vil være tilgjengelig å spille på The Grounds.

En annen var tre-mot-tre-kamp, der målene var mye mindre (tenk på den typen du kan kjøpe i en sportsbutikk for å sette opp i hagen til barna dine), og den tredje og siste kamptypen vi klarte å prøve, var ikke engang en kamp: Det var noe som het Balloon Ball. Det er en slags dodgeball der du prøver å kaste ballen på motstanderne, og hvis du treffer dem, tar du ett av livene deres – eller ballongene. Noen Mario Kart-spill har hatt en lignende spillmodus som du kanskje har prøvd, for i den tre-runders kampen kan du gjemme deg bak puter og samle power-ups som blant annet kaster bildekk på motstanderne dine for å få dem til å velte. Det finnes også andre kampformater vi ikke fikk prøvd, for eksempel en der man scorer ved å få ballen gjennom en basketballkurv, noe de viste frem i den siste traileren.

Mitt inntrykk etter å ha prøvd dette (husk at det bare var 30 minutter) er positivt. Det er mulig at det bare er nyhetsverdien, og at den største appellen rett og slett ligger i å ha noe nytt å gjøre. Jeg ser på dette som en slags festspillmodus, noe jeg kan logge meg inn på og ha det litt gøy med, i stedet for å sitte der og bli frustrert over å bli dominert av et fullt Legend-lag i Ultimate Team. Det store spørsmålet er hvordan EA Sports skal klare å holde spillerne interessert gjennom hele spillets livssyklus. Hvor mange vil spille det en stund og så kjede seg? Vi har allerede sett eksempler på dette med Volta, og til en viss grad også med Rush, nemlig at spillerne synes det er friskt og morsomt, men nyhetens glans begynner sakte å avta dag for dag. Hva skal holde meg interessert i å spille de samme kampformene om og om igjen? EA Sports må finne den perfekte balansen for at det skal føles givende å spille.

Under gårsdagens presentasjon avslørte de at The Grounds vil ha ulike temaer gjennom året. Det første er basert på Champions League, det andre er «Scream» til Halloween, og denne vinteren får vi også et vinterinspirert utseende. Dette betyr at hele den åpne verdenen vil være fylt med dekorasjoner og andre elementer basert på temaet. Blant annet så vi at verden vil få en mørkere atmosfære til Halloween, med gresskar plassert rundt omkring som du kan skyte i stykker. Dette er faktisk en av de få tingene du kan gjøre i den åpne verdenen, bortsett fra å løpe rundt og sparke baller mot ulike mål. Ellers må du bare løpe opp til en fotballbane, stå der og stille deg i kø.

Verden består av tre forskjellige distrikter; her er Parkside, basert på England.

Et av de største spørsmålene som dukket opp i hodet mitt, er: Kunne dette ikke bare vært et menyvalg i stedet? I stedet for å måtte løpe (eller bruke hurtigreise) til den kamptypen du vil spille, kunne det ikke bare vært på hovedmenyen? Klubber har alltid vært der, men nå må vi gå inn i «The Grounds» og deretter løpe bort til klubbhuset, der «Rush» er det samme. Så er det en ekstra meny for «party-kamper». Selv om jeg hadde det gøy i den korte tiden jeg spilte, og det definitivt er morsommere å spille med noen enn alene, er det vanskelig å riste av seg følelsen av at dette er enda en måte for selskapet å tjene penger på. NBA 2K føles allerede som ett stort kjøpesenter med litt basketball her og der. Vil «The Grounds» i « EA Sports FC 27 føles på samme måte? Det gjenstår å se før jeg får sjansen til å tilbringe litt tid med modusen, men de legger stor vekt på at de har offisielle klesmerker hvor du kan kjøpe antrekk til bruk i spillet, i tillegg til kamptrøyer og vanlige klær. Dette kombineres med ulike emojier og oppgraderinger for avataren din.

«Dette temaet med personlig tilpasning strekker seg gjennom hele The Grounds, med mange nye måter å uttrykke deg på banen. Fra kampantrekk til hverdagsgatemote – fotballmote har blitt en avgjørende del av moderne fotball. I The Grounds ønsket vi å bringe det samme nivået av selvuttrykk, og gi deg nye måter å vise frem prestasjonene dine på og skape din egen fotballstil.»

Mbappé er ikke bare et ansikt utad; han er også en mentor i den franske delen.

Spilleroppgraderingssystemet fungerer ved at du velger en arketype og deretter låser opp attributtbonuser ved å stige i nivå eller utstyre deg med en spesiell boost. Du kan ha tre av disse samtidig, og disse kan være generelle eller basert på bestemte virkelige spillere. De er deretter tilgjengelige i et visst antall kamper før de forsvinner. Bonusene du får ved å stige i nivå forblir permanent på tvers av alle arketyper, så hvis du starter som en «avslutter» og når nivå ti, vil du låse opp +1 i «avslutning» og +1 i «ro», som deretter forblir selv om du bytter til en annen arketype. De midlertidige boostene kan opptjenes gjennom ulike oppdrag eller ganske enkelt ved å kjøpe dem.

Alt i alt er dette helt klart den største nyheten EA Sports har introdusert i serien på lenge, kanskje helt siden Ultimate Team ble lansert. Dessverre, som jeg nevnte, hadde jeg bare 30 minutter med The Grounds, og vi fikk ikke lov til å ta noen bilder av forhåndsvisningsversjonen selv. Hvis du lurer på hvordan de andre spillmodusene er, kommer det en forhåndsvisning av dem alle neste uke. Likevel er «The Grounds» en god start, selv om den er kontroversiell. Spillmodusen vil ikke være tilgjengelig på forrige generasjons konsoller, men kun på PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series X/S.