EA Sports UFC 6 offisielt annonsert

Ifølge et nytt rykte skulle EA kunngjøre EA Sports UFC 6 denne uken, noe vi rapporterte om tidlig i går, og bemerket at hvis informasjonen var korrekt, burde vi høre noe i løpet av de neste dagene. Og ... det er akkurat det som skjedde. Over natten avslørte EA Sports Instagram-konto at EA Sports UFC 6 faktisk er på vei.

Alle som forhåndsbestiller en av de to tilgjengelige utgavene, kan se frem til Korean Zombie, Miesha Tate og Leon Edwards-skinn i det som kalles Iconic Moments Bundle når spillet lanseres 19. juni. Tilsynelatende kommer det bare til PlayStation 5 og Xbox Series S / X, selv om gårsdagens kilde sa at det også ville komme til PC (om enn kanskje ikke ved lanseringen) . Flere plattformer kan selvfølgelig bli lagt til senere, men foreløpig er det det vi vet.

Hvis du velger den dyrere Ultimate Edition, får du også en ukes forsprang, Fighter Pass (UFC legends - 8 nye fightere, 2 tilgjengelige ved lansering og 6 som kommer senere), Expansion Pass med to utvidelser, VIP Pass og Rivalry Bundle.

EA sier at mer informasjon vil følge, men på den offisielle nettsiden kan vi fortsatt lese :

"EA Sports UFC 6 er drevet av krigere. Utviklede slag- og bevegelsessystemer gir UFC-stjerner liv i oktogonen, mens nye spillmoduser introduserer oppslukende historiefortelling som gjør at hver kamp føles personlig. Still opp og kjemp din egen kamp."