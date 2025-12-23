Saudi-Arabias oppkjøp av EA godkjent av aksjonærene

HQ

Tilbake i september fikk vi nyheten om at EA offisielt skulle selges. Selskapet ville bli kjøpt opp i historiens største kontanthandel, og ble kjøpt av et konsortium ledet av Saudi-Arabias Public Investment Fund eller PIF, Silver Lake og Affinity Partners. Denne avtalen hadde fortsatt noen få kinks som skulle strykes ut tidligere på året, men nå har den offisiell godkjenning fra EAs aksjonærer.

Det er ifølge Game Files Stephen Totilo, som rapporterte at i går kveld rundt kl. 23 ble salget godkjent til en verdi av 55 milliarder dollar. Det er en stor seier for avtalen, men selv om den ser ut til å gå gjennom, må den i neste omgang godkjennes av myndighetene.

Som vi vet fra tidligere erfaringer med store spillavtaler, kan det ta tid før de blir godkjent. Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard var i retten en stund, men man kan hevde at det mest var på grunn av at Sony ikke ønsket at Xbox-produsenten skulle ha kontroll over den viktige spillfranchisen Call of Duty. EA vil fortsette å lage spill for alle plattformer, kan vi tenke oss, og nå som presedensen er satt for at disse avtalene kan godkjennes av regjeringer, ser det ut til at EA-avtalen sannsynligvis vil gå gjennom. Det eneste problemet kan være med hensyn til PIF som leder konsortiet, da dette kan innebære mer gransking fra vestlige myndighetsregulatorer.