Eidos-Montréal hjelper til med Fable

For snart to år siden avslørte Bloomberg-journalisten Jason Schreier at det tidligere Square Enix-eide Eidos-Montréal (Marvel's Guardians of the Galaxy) hadde begynt utviklingen av et nytt Deus Ex, bare kort tid før de ble kjøpt opp av Embracer.

Dessverre varte ikke gleden lenge, for i begynnelsen av 2024 kunngjorde Schreier at spillet var kansellert og at alle som jobbet med det hadde fått sparken som et resultat av Embracers kostnadskuttprogram, totalt 97 personer.

Men Eidos-Montréal-studioet eksisterer fortsatt, og nå vet vi hva de jobber med for tiden. Via X informerer de oss om at de - akkurat som deres søskenstudio Crystal Dynamics - jobber sammen med Xbox Game Studios:

"Vi er så glade for å støtte utviklingen av @Fable! Det har vært en eksplosjon å samarbeide med det talentfulle teamet på @WeArePlayground for å lage et uforglemmelig eventyr."

Vi har visst i flere år at Crystal Dynamics jobber med The Initiative på det kommende Perfect Dark, som i likhet med Fable ble vist under Xbox Games Showcase søndag kveld.

Fable skal lanseres i 2025, og forhåpentligvis vil den ekstra arbeidskraften fra Eidos-Montréal sørge for at det både blir utgitt som planlagt og leverer det kvalitetsnivået fansen forventer og fortjener. Du kan sjekke ut den splitter nye traileren her.