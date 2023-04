Eksklusiv sniktitt på et av de nye kortene fra Pokémon TCG: Scarlet & Violet - Paldea Evolved

HQ

For en måned siden annonserte The Pokémon Company den nyeste utvidelsen til det populære kortspillet Pokémon Trading Card Game. Scarlet & Violet - Paldea Evolved, som den heter, blir tilgjengelig fra 9. juni. Nå har vi fått en eksklusiv sniktitt på et av kortene i settet, men før vi ser på det er det på sin plass å inkludere litt mer informasjon om den kommende utvidelsen.

Dette settet vil introdusere enda flere EX-kort, som skilter med høy HP og kraftfulle angrep og evner, men som ofrer to Prize-kort når de blir slått ut. Det vil også være Tera Pokémon EX, inkludert Slowking, Forretress og Dedenne, med lekre illustrasjoner som dekker hele kortet for å få frem de unike krystalleffektene deres. Kort med alternativ kunst vil også være med, som blir spesielt attraktivt for samlerne.

Settet inkluderer:

15 EX og tre Tera EX

36 Illustration Rare-kort

18 Ultra Rare EX og åtte Ultra Rare Supporter-kort

15 Special Illustration Pokémon- og Supporter-kort

Ni Hyper Rare gullkort, som kan inkludere EX, Trainer og Energy-kort

Og det oppsummerer vel ganske greit hva settet har å tilby. Her er kortet vi har fått lov til å avsløre:

Som du kan se er dette nr 219/193, som betyr at dette er et av de vanskeligere kortene å få tak i. Det har lekker, subtil kunst og ved første øyekast kan det hende du ikke ser Sudowoodoen i bildet engang, som later som den er et tre. Kortet skilter med 110 HP og har følgende angrep:

Hit and Hide, som krever ett Energy og lar deg flippe en mynt som avgjør om du kan unngå all skade og effekter fra angrep påført denne pokémonen den gjeldende runden. Og så er det Elbow Strike, som krever tre Energy og påfører 90 skade, som kan komme veldig godt med når du skal svekke motstanderen din.

Med så lekker kunst kan vi ikke vente med å se resten av kortene i den kommende utvidelsen.