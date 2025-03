Eksklusivt: Out of Sight lanseres på PC og konsoller i mai

HQ

I løpet av de siste månedene har vi benyttet enhver anledning til å fortelle deg om det kommende atmosfæriske skrekkspillet Out of Sight. Spillet er utviklet av The Gang og var tidligere kjent som Unseen, og nylig kunne vi fortelle alt om planene for spillet i VR, og hvordan en mer oppslukende versjon av opplevelsen også vil komme til Steam VR først, og deretter til andre plattformer.

Nå kan vi utvide denne dekningen en smule ytterligere, ved å avsløre eksklusivt at Out of Sight lanseres så snart som i mai. Den kommende tittelen debuterer på PC (via Steam og Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch, og den kommende tittelen vil ankomme 22. mai 2025. Denne datoen vil også være i tråd med den første VR-lanseringen på Steam VR også, noe som betyr at mange spillere vil kunne hoppe inn i den freaky og foruroligende handlingen.

Vi blir fortsatt fortalt at Meta Quest 3/3S og PlayStation VR2 versjoner av spillet vil debutere senere, men med denne utgivelsesdatobekreftelsen i bakhodet, kan du også sjekke ut den splitter nye traileren for Out of Sight nedenfor, for en ekstra smak av spillet.

HQ

I Out of Sight følger vi den unge jenta Sophie, som på grunn av sin blindhet må stole på synet hun får fra bamsen hun er sammen med. Dette unike andrepersonsperspektivet gjør det mulig for spillerne å løse uvanlige gåter, alt for å hjelpe Sophie med å unnslippe et skummelt hjemsøkt hus.

For mer informasjon på Out of Sight, kan du til og med gå til spillets Steam-side for å laste ned en spillbar demo i dag.