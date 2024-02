Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector's Edition koster 250 dollar

HQ

I går fikk vi endelig vår første titt på Elden Ring sin Shadow of the Erdtree-utvidelse, og det er trygt å si at den levde opp til hypen. Vi fikk også lanseringsdatoen 21. juni, og sammen med denne kunngjøringen fikk vi se de ulike utgavene av DLC-en.

Dette er FromSoftwares dyreste DLC, med en pris på 39,99 dollar for basisversjonen, som bare gir deg en kode til Shadow of the Erdtree. Hvis du vil ha lydsporet pluss en digital kunstbok, må du kjøpe Premium-utgaven.

Hvis du vil ha statuen og en innbundet kunstbok, er det eneste alternativet å betale 249,99 dollar for Collector's Edition. Denne er bare tilgjengelig for levering til USA og Canada akkurat nå, og det er begrenset antall tilgjengelig.

Hvilken versjon av Shadow of the Erdtree kommer du til å kjøpe?