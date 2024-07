Elden Ring: Shadow of the Erdtree har blitt erobret kun ved hjelp av en dansepute

HQ

Mange av samtalene rundt Elden Ring: Shadow of the Erdtree har handlet om vanskelighetsgraden og utfordringen, og hvordan mange ser ut til å mene at det er for vanskelig. Streamer MissMikkaa er tydeligvis ikke enig, ettersom hun nå har overvunnet og erobret DLC alt mens hun bare bruker en dansepute som den primære kontrollmetoden.

MissMikkaa er kjent for å takle notorisk vanskelige spill ved hjelp av sprø kontrollinnganger, men dette er helt sikkert en av hennes fineste prestasjoner til dags dato, og kanskje et godt eksempel på at Shadow of the Erdtree ikke er for vanskelig?

Uansett kan du se øyeblikket da MissMikkaa beseiret Radahm nedenfor, et avgjørende øyeblikk som avsluttet et løp som til sammen utgjorde 52 forsøk mot sjefen i løpet av en sju timers periode, og totalt 325 dødsfall i løpet av en syv dagers periode for hele DLC-en.