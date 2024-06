Elden Ring Shadow of the Erdtree-oppdatering gjør starten litt enklere

HQ

Så snart Shadow of the Erdtree offisielt ble lansert begynte fansen å klage på vanskelighetsgraden til Elden Rings DLC. Tidlige bosser ble sett på som for tøffe, spesielt med tanke på at Scadutree Fragments, som ga karakteren din et løft til styrke og skadereduksjon, ikke så ut til å ha noe særlig betydning tidlig.

En ny oppdatering ser imidlertid ut til å endre det. Både Scadutree Fragments og Revered Spirit Ashes kommer til å være mer potente tidlig i DLCen, og deretter gi mer gradvise kraftoppgraderinger over tid. Det endelige nivået på dem har også blitt økt litt.

Ettersom disse er en begrenset ressurs i spillet er det viktig at de føles som om de betyr noe for spillerne. De fungerer som minnene fra kampene i Sekiro: Shadows Die Twice, og gir deg et kraftløft til å møte den neste store fienden på din vei. Nå som disse velsignelsene har blitt forsterket, kan du vedde på at det vil være purister på nettet som hevder at de er de virkelig beste spillerne fordi de slo DLC uten patch buff.