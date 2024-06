Elden Ring: Shadow of the Erdtree har ingen Achievements eller Trophies

HQ

Noen av dere har kanskje ikke lagt merke til det, men jeg er sikker på at mange av dere har det. Elden Ring: Shadow of the Erdtree åpnet portene til Shadowlands i går kveld, og mellom den generelle oppdateringen for alle spillere og DLC-en var nesten 600 000 spillere online og spilte spillet. Men de som leter etter nye Achievements på Steam (og Xbox) og trofeer på PlayStation) vil ikke finne noen.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree har fulgt studioets pågående trend med å ikke inkludere nye Achievements eller Trophies i utvidelsene. Det er ikke dermed sagt at Miyazaki, med nok press fra spillere, kanskje vil komme til å inkludere noen, selv om det bare er for å beseire de største bossene.

Akkurat nå er det imidlertid bare rundt 10 % av Elden Ring -spillerne som med rette kan klage, ettersom bare 9,4 % har oppnådd alle spillets utfordringer på Steam, og 10,7 % på PlayStation.