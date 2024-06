Elden Ring-spillere er frustrerte over den økte vanskelighetsgraden i utvidelsen

HQ

Shadow of the Erdtree får skryt av både spillere og kritikere, men etter hvert som folk bruker mer tid med utvidelsen ser det ut til at frustrasjonen øker. Har teamet hos FromSoftware rett og slett skrudd opp vanskelighetsgraden litt for mye denne gangen? Vel, mange ser ut til å mene det.

Ikke nok med at Erdtree er låst inne bak en av Elden Ring sine tøffeste bosser, Mohg. En fiende som ifølge statistikken 62% av alle spillere ikke har klart å slå. For når de først kommer til utvidelsens alternative verdenskart (med eller uten hjelp), blir det neppe enklere.

Noe som nå begynner å bli lagt merke til, ikke minst på Steam, hvor mange har lagt igjen negative anmeldelser som beskriver en opplevelse som er mer frustrerende enn underholdende. Kritikken handler i hovedsak om de nye bossene som spillerne ser ut til å oppleve som for sterke, med alt for mange og hardtslående kombinasjoner.

I skrivende stund er den gjennomsnittlige karakteren på Erdree "blandet" ifølge anmeldelsene på Steam, med rundt 20 000 positive og 12 500 negative anmeldelser.

Har du spilt Shadow of the Erdtree, og hva synes du om den økte vanskelighetsgraden?