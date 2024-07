Elden Ring: Shadow of the Erdtree-spiller beseirer Messmer på nivå 1, uten å blokkere og uten å rulle

HQ

Vi forventet alle at dette skulle skje før eller senere: De store mestrene i soulsborne har trent utrettelig for å vise oss utrolige trekk som får Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC til å se lett ut å komme gjennom. Vi har allerede sett MissMikkaa "ben av stål" beseire den siste sjefen i Elden Rings første og eneste utvidelse med sin dansende pute, og nå har vi en ny spiller å vise respekt for: MouseInATutu.

Spilleren har oppnådd det som virker som en umulig ny bragd i spillet: Å beseire Messmer the Impaler på nivå 1, uten å rulle, uten å blokkere og uten noen aktive buffs eller velsignelser. For å gjøre dette har spilleren brukt jernkulen oppgradert til +25 som sitt hovedvåpen, mens han nærmest danser rundt dronning Márikas sønn mens han bedøver ham nådeløst. Du kan se prestasjonen på YouTube-kanalen hans her.

Vet du om noen som er bedre til å beseire Messmer i Elden Ring: Shadow of the Erdtree?