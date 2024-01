Elden Ring: Shadow of the Erdtree virker å nærme seg enda mer

HQ

I forrige uke rapporterte vi at Elden Ring hadde fått en oppdatering på Steam, noe som fikk mange til å tro at en DLC-kunngjøring eller til og med utgivelse var nært forestående. Nå har vi litt mer som tyder på at det er noe nytt på gang.

Innholdsskaperen Ziostorm oppdaget nylig at Bandai Namcos europeiske og amerikanske spillelister for Elden Ring på YouTube ble oppdatert 4. januar. Dette er en stund siden nå, men det er likevel det første tegnet på at disse spillelistene har fått oppmerksomhet på rundt et år.

Hvorfor skulle du oppdatere en YouTube-spilleliste? Vel, hvis du har en ny trailer å vise frem, selvfølgelig. Det er i hvert fall tanken til mange FromSoftware-fans som håper at Shadow of the Erdtree-nyhetene er nært forestående.

Hvis noe skal skje, vil vi si at det er trygt å vente til spillets toårsdag før noe slippes, og nok en gang er det lite sannsynlig at vi får se Shadow of the Erdtree før slutten av mars i år.