Elden Ring: Shadow of the Erdtree viser gameplay i dag

Vi har knapt hørt noe offisielt om Elden Ring sin Shadow of the Erdtree-utvidelse siden den ble annonsert i februar i fjor, men spekulasjonene og ryktene har gjort opp for det ved å oversvømme internett. Svært få av dem har vært konkrete eller troverdige, men det har endret seg de siste ukene. Flere ting har tydet på at Shadow of the Erdtree nærmer seg lansering, og det ser ut til å stemme.

FromSoftware bekrefter at Elden Ring: Shadow of the Erdtree får en gameplay-trailer klokken 16 i dag. Traileren vil være tre minutter lang, noe som er ganske omfattende. Betyr det at den ender med en lanseringsdato? Jeg er villig til å vedde mye penger på ja, og at den er ganske nær.

Hva håper du å se i spilltraileren, og når tror du utvidelsen lanseres?