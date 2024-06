Elden Ring: Shadows of the Erdtree er tidenes høyest rangerte DLC på Metacritic

HQ

ARPG- og Souls-fans generelt teller ned timene til de kan begynne å utforske Shadowlands i Elden Ring: Shadows of the Erdtree, for den store utvidelsen til FromSoftwares åpne verden-tittel lanseres på fredag., Vår danske kollega Troels har allerede hatt gleden av å fullføre den og kan fortelle deg at utvidelsen er et mesterverk. Han er langt fra den eneste som synes det.

Ifølge Metacritics statistikk er Shadows of the Erdtree for øyeblikket det høyest rangerte frittstående utvidelsen i historien. I skrivende stund har det en mediescore på 95, basert på 56 anmeldelser. For å gi deg en idé om hva det betyr, ligger grunnspillet på utmerkede 96, så det ser ut til at de modige spillerne som får tilgang til utvidelsen etter å ha beseiret Radahn og Mogh kan glede seg veldig.

Er du klar til å ta på deg Shadowlands og Messmer i Elden Ring: Shadows off the Erdtree på fredag?