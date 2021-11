HQ

Etter lang tid med venting fikk vi endelig den første gameplaytraileren fra Elden Ring i sommer, men dessverre ble FromSoftware sitt etterlengtede spill utsatt for et par uker siden. Heldigvis er det tid for gode nyheter igjen.

Bandai Namco og FromSoftware avslører at de vil vise 15 minutter med gameplay fra Elden Ring klokken 15 i morgen, og jeg vil helt klart si at du bør se presentasjonen om Souls- og FromSoftware-spillene er blant favorittene.