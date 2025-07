Elden Ring: Tarnished Edition har fått aldersgrense i USA

HQ

Det er vel å ta i å si at det finnes en overflod av eksklusive spill til Switch 2 for øyeblikket, men de som er tilgjengelige er i hvert fall av høyt kaliber. I tillegg er det mange tredjepartsspill å velge mellom, inkludert storheter som Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy og Street Fighter 6.

Og det er mer rundt hjørnet, ikke minst Elden Ring: Tarnished Edition (komplett med Shadow of the Erdtree-utvidelsen og mer). Men når kommer den? Det har vi foreløpig ikke noe svar på, men det ville overraske oss om vi ikke får det i morgen.

Som vi fortalte i går har Bandai Namco et eget arrangement den 2. juli hvor de vil vise frem en rekke spill - og nå legger My Nintendo News merke til at spillet nettopp har blitt aldersgradert av det amerikanske ESRB. Dermed kan man mistenke at en utgivelse ikke er altfor langt unna - og før det må vi se det og få en lanseringsdato

Så det er en god sjanse for at vi får sjekke ut Elden Ring: Tarnished Edition på onsdag, eller muligens på Gamescom i august.