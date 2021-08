Elden Ring - Vi har sett mer av Dark Souls-skapernes storspill

HQ

FromSoftware sine nyeste spill lykkes med å kombinere et utfordrende kampsystem med nysgjerrighetspirrende utforskning, så å si at Dark Souls, Bloodborne og Sekiro: Shadows Die Twice bare er vanskelig gir ikke de talentfulle utviklerne nok respekt. Jo da, kampene hvor man stadig balanserer mellom liv og død er utrolige engasjerende, noe som er en av grunnene til at det er så utrolig deilig når man overvinner fiender i såkalte Soulslike-spill. Det er bare at denne gode følelsen blir forsterket av lysten til å utforske mer, og finne enda flere mystiske steder og gjenstander.

Utviklernes neste spill, Elden Ring, bygger videre på begge disse sentrale elementene. De presise kamp-mekanikkene fra Dark Souls og Bloodborne tas til nye høyder ved å gi oss muligheten til å løse situasjoner på en rekke forskjellige måter. Jeg fikk gang på gang høre at spillernes opplevelser virkelig vil basere seg på spillestilen deres siden FromSoftware prøver et par nye ting i Elden Ring. En av de mest betydningsfulle på papiret er å gå over til et såkalt "Open World"-konsept, altså å la oss utforske en helt åpen verden akkurat hvordan og når vi vil i skikkelig rollespill-stil. Jeg var altså heldig nok til å få se og høre en god del mer om dette som en del av Gamescom, og det virker som om FromSoftware vet hva de gjør her også.

Som forventet i et Souls-spill gir historien tilsynelatende mye rom for egentolkning selv om George R.R. Martin har hjulpet til. Det falmende lyset fra "Lost Grace" guider "the Tarnished One" (det er oss) gjennom de såkalte "Lands Between". Der finner vi de eldgamle demigudene som har ansvaret for at den titulære Elden Ring ble ødelagt. Lykkes vi i å drepe dem venter det en Elder Lord-status på oss som belønning. I alle fall var det lovnaden som fikk oss til å dra hit fra "bortenfor tåken".

Selv om dette høres like mystisk ut som studioets tidligere spill hevder utviklerne at Elden Ring vil være langt mer forståelig og klart for en vanlig spiller. Samtidig skal rammeverket fortsatt være vagt nok til at de som elsker å finne ut ting selv og diskutere på forum har nok å sette tennene i. Håpet er derfor at man skal kunne ha en rekke ulike tolkninger av hva dette eventyret går ut på etter å ha kommet gjennom det minst 30 timer lange spillet.

Da sier det seg vel nesten selv at Elden Ring vil bli flere ganger større enn de andre spillene til studioet. Dette høres nok skummelt ut for de som har gått seg ville i Bloodborne og kompani, noe utviklerne er fullstendige klare over. Derfor introduserer de for første gang navigasjonsmetoder. På toppen av skjermen ser man et kompass, samtidig som at det finnes et relativt oversiktelig kart. Sistnevnte skal ikke være til særlig mye hjelp i starten, men ved å finne nye kart-biter spredd utover verdenen blir det mer detaljert. Deretter blir det mulig å markere interessante ting på det i The Legend of Zelda: Breath of the Wild-stil.

Nok av interessante ting finnes det selvsagt også. Karakteren vår så en relativt dårlig bevoktet konvoi i det fjerne, og han som spilte bestemte seg selvfølgelig for å angripe i håp om spennende skatter. Han var bare noen meter unna da en stor drage plutselig kom susende ned fra himmelen og drepte de få vaktene rundt konvoi. Makan til flaks...nope. En lett bevoktet konvoi var nå forvandlet til en skatt bevoktet av flyvende firfisle som ville gi langt mer motstand. Om det er verdt å prøve lykken i kamp mot den pokkers dragen, gjøre et forsøk på å snike seg til skatten eller bare løpe for livet får vi selv bestemme fra den 21. januar.

Å løpe fra en drage høres ikke lurt ut, men heldigvis har vi en "Spirit Steed" som gjør det langt raskere å komme seg fra A til B på det enorme kartet. Denne kan tilkalles nærmest når som helst utenom dungeons og i multiplayer. Vår firbente venn er mer nyttig enn de fleste andre hester i spill også, for som gameplaytraileren viste tidligere i sommer kan den nærmest fly opp vegger og brukes i kamp. Bare vær obs på at fiendene ofte har de samme mulighetene. Bare til informasjon tar man ikke skade fra lange fall heller, så det er bare å gå berserk både til fots og hest.

En av grunnene til at hsten ikke kan tilkalles i overnevnte dungeons er at flere av disse er hovedmålene i hver av de meget varierte regionene på kartet. De jeg fikk se virket nærmest som avgrensede Dark Souls-områder. Særlig siden de voktes av en Elder Lord. Du ser et eksempel på dette i form av Stormvale Castle i E3 2021-traileren.

Det var også denne jeg fikk en gjennomgang av, og fokuset på valgmuligheter vises her også. Breiale folk kan godt ta den ganske direkte veien ved å kjempe seg gjennom fiender mens en ballista i det fjerne gjør jobben enda vanskeligere, mens de som har god tid og liker en mer forsiktig tilnærming kan lete etter skjulte stier på kanten av slottet. Akkurat som i Sekiro kan vi hoppe i Elden Ring, så en rekke skatter og omveier ligger ikke foran nesen vår.

Disse taktiske mulighetene er som nevnt noe av det som skiller Elden Ring fra de fleste andre Souls-spill, noe som også reflekteres i karakterskaperen. I motsetning til Sekiro sin Wolf kan vi atter en gang lage en karakter som i utgangspunktet fokuserer på nærkamper, bueskyting, magi eller lignende, men på toppen av det hele har vi for eksempel "Weapon Arts" som ikke er låst til bestemte våpen lengre. I stedet kan disse ekstra sterke kreftene endres på bestemte steder i verdenen. Målet er at disse valgmulighetene skal få Elden Ring til å føles mer som et klassisk rollespill hvor du selv bestemmer hvordan en utfordringen skal tilnærmes.

For å gjøre dette tydeligere bestemte FromSoftware seg for å infiltrere en liten leirplass. Først brukte de en kikkert for å studere omgivelsene rundt for å finne den optimale veien til den godt bevoktede skatten. Deretter snek de seg gjennom det høye gresset, bedøvet en vakt med en sovepil og drepte en annen med et lynraskt, stille angrep. Planen var i alle fall at det skulle være stille, men en annen luring oppdaget det og tilkalte hjelp. Dette fikk utviklerne til å gjøre det samme ved å mane frem en gruppe spøkelseslignende krigere som holdt fiendene opptatt. Disse var datakontrollerte i dette tilfellet, men man kan også få hjelp fra andre spillere på vanlig Souls-vis. Ulike påkallinger har ulike krav, så her spørs det hva du har. Samtidig kan bare datakontrollerte partnere brukes én gang før man må hvile. Kravene til hjelp fra andre spillere har dog blitt senket siden FromSoftware ønsker at enda flere skal utforske denne verdenen sammen

Selv om Elden Ring sin Gamescom-presentasjon muligens bare høres ut som en videreutvikling av tidligere spill åpnet den virkelig øynene mine selv om jeg fortsatt ikke er helt overbevist. FromSoftware ønsker å lage et rollespill i en åpen verden som blander de ikoniske kampsystemene deres med en mer kompleks karakterutvikling. Dungeons vil tilsynelatende være mer av hva fansen allerede liker, men hva med resten? Å utforske en åpen verden fylt med muligheter er noe helt annet enn Souls-spillenes mer lineære stil. Personlig tror jeg mye avhenger av om utviklerne klarer å levere like god kvalitet selv når størrelsen og mulighetene utvides såpass. Denne presentasjonen har gitt meg troen på at de kan lykkes, men vi får se i januar når jeg får utforske dette fascinerende universet selv.