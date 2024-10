Ella Purnell om Fallouts andre sesong: "Jeg har ikke noe... Jeg har ikke noe manus"

HQ

Helt siden Fallout debuterte på Prime Video og tok verden med storm, har vi hørt ulike rapporter om at Amazon var i full gang med å planlegge en oppfølgersesong. Selv om det utvilsomt fortsatt er tilfelle, er vi ikke i nærheten av innspillingen ennå, noe hovedrolleinnehaver Ella Purnell (Lucy MacLean) bekreftet i et intervju med Discussing Film.

Purnell ble spurt om hun ville vende tilbake til Fallout, og hun svarte "Jeg gleder meg, jeg kan virkelig ikke vente. Jeg har ingenting, jeg vet ikke når vi skal gjøre det, jeg har ikke noe manus, jeg har ... bokstavelig talt ingenting. Jeg vet ikke engang om jeg er med. Jeg håper jeg er med, jeg tror jeg er med... nei, jeg er nok med. Men nei, jeg vet ingenting. Jeg er spent, jeg vil virkelig komme i gang. Jeg må liksom... begynne å øve på aksenten min igjen og komme inn i Lucy-hodet igjen."

Så for å gjøre en lang historie kort, ser det ut til at skaperne og showrunners fortsatt jobber hardt med å forberede manuset og sette opp settet for øyeblikket, noe som ikke virker som et latterlig sted å være siden Fallout bare debuterte på Prime Video tilbake i april.

Hvis du ikke har fulgt Fallout siden den debuterte på streameren, toppet showet nylig 100 millioner seere.