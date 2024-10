Prime Videos Fallout runder 100 millioner seere

HQ

Hvis du var i tvil om at Prime Videos Fallout -serie var en stor suksess bør denne siste informasjonen forhåpentligvis legge disse bekymringene til sengs en gang for alle.

I et nytt innlegg på X blir vi fortalt at Fallout nå har toppet imponerende 100 millioner seere over hele verden helt siden ankomsten på streameren i april.

Alt dette kommer av at serien klarte å klokke inn 65 millioner seere i løpet av et par uker etter at den kom, noe som førte til at Prime Video raskt sporet opp en andre sesong som de tilsynelatende er "foran planen" på. I tillegg til disse enorme seertallene har Fallout også mottatt mange priser, inkludert 16 Emmy-nominasjoner tidligere i år.