Elz the Witch valgt som vert for BAFTA Games Awards 2026

Vi nærmer oss den neste store prisutdelingen i videospillkalenderen. 17. april går BAFTA Games Awards av stabelen i Southbank Centres Queen Elizabeth Hall i London.

Etter de nylig avslørte nominasjonene og kategoriene, som vi deretter diskuterte i sin helhet i en episode av The Gamereactor Show, har BAFTA nå bekreftet hvem som skal være vert for dette store arrangementet.

For 2026-showet går denne plikten og ansvaret til Elz the Witch, med influenceren valgt for sin globale tilhengerskare og erfaring med å jobbe med etablerte kringkastere. Elz snakker om å ta på seg denne rollen, og forteller om sin spillhistorie og hvordan dette er en "drøm som går i oppfyllelse".

"Jeg er utrolig glad for å være vert for årets BAFTA Games Awards. Spill har vært en del av livet mitt siden jeg plukket opp en kontroller for første gang da jeg var åtte år gammel, og å nå stå på scenen og hedre menneskene som skaper magien, er en drøm som går i oppfyllelse. Denne bransjen handler om kreativitet, fellesskap og det å bryte grenser, ting jeg streber etter hver dag i mitt eget arbeid. Jeg gleder meg til å feire de utrolige nominerte og dele denne uforglemmelige kvelden med spillere over hele verden."

Elz tar over etter komikeren Phil Wang, som var vert for 2025-iterasjonen av prisutdelingen.