Den svenske spillgiganten Embracers mislykkede gigantavtale avslørt

HQ

Det er bare et par måneder siden vi kunne melde at den svenske spillgiganten Embracer Group, med investormagnaten Lars Wingefors i spissen, dessverre hadde tapt en tilsynelatende klar superavtale med en ikke navngitt partner, noe som fikk mange til å spekulere i om det kunne være Sony eller Microsoft. Nå vet vi at dette ikke var tilfelle. Avtalen som kollapset, og som var verdt 2 milliarder dollar, var tilsynelatende med Savvy Games Group, som støttes økonomisk av Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF), som igjen ledes av den sterkt kritiserte Mohammed bin Salman. Dette har nå ført til at Embracer har begynt å legge ned spillstudioer og sagt opp ansatte, noe vi her på Gamereactor har rapportert om.

Embracer mottok 1 milliard dollar fra Saudi Arabia Public Investment Fund i 2022 og håper å inngå en ny avtale med araberne, som ved flere anledninger har sagt at de har til hensikt å gjøre Saudi-Arabia til et av verdens viktigste spillsentre. PIFs administrerende direktør Brian Ward er en ekte bransjeveteran som blant annet har jobbet for EA og Activision, og vi håper å få vite mer om denne mislykkede avtalen i fremtiden.

Axios skriver følgende:

Hvorfor det er viktig: Følgene av den mislykkede avtalen fikk aksjene i The Embracer Group - Savvys potensielle partner og en av de mest glupske oppkjøperne av videospillstudioer de siste årene - til å stupe og tvang selskapet til å kutte kostnader.

Mer generelt kan avsløringen reise spørsmål om hvordan Saudi-Arabia vil gå videre med sine kontroversielle ambisjoner om å investere 38 milliarder dollar i dataspillindustrien.

Det var dette som førte til nyheten: Axios fikk vite om Savvys involvering fra fire kilder som var kjent med avtalen, men som ikke var autorisert til å uttale seg offentlig, og etter å ha gjennomgått dokumentasjon knyttet til det planlagte partnerskapet.

En talsperson for Embracer nektet å kommentere saken. En Savvy-representant hadde ikke svart ved pressetid.

Ta det raskt: Avtalen på 2 milliarder dollar ville innebære at Savvy skulle investere i utvikling og utgivelse av spill fra Embracer, og dermed bidra til å etablere det saudiske selskapet som et stort spillselskap.

Embracer hadde lovet investorer nyheter om et lukrativt "transformativt partnerskap ... med flere industripartnere" siden november 2022. Men i et notat fra 24. mai 2023 kunngjorde Embracers ledelse at et av disse massive partnerskapene var i ferd med å kollapse, samtidig som de omhyggelig unngikk å navngi partneren.

I meldingen fra mai skrev Embracer at partene hadde inngått en muntlig avtale i oktober 2022 som ville ha resultert i mer enn 2 milliarder dollar "i avtalte utviklingsinntekter over en periode på seks år".

"All dokumentasjon var ferdigstilt og klar til bruk i går", sa selskapet. "Vi ba om at avtalen skulle gjennomføres før kunngjøringen av 4. kvartal. Sent i går kveld fikk vi imidlertid et negativt svar fra motparten."