En amerikansk dommer vil tvinge Google til å åpne økosystemet for Android-apper, noe som kan gjøre slutt på Google Play-monopolet.

Ti måneder etter Epic Games' seier mot Google i den amerikanske domstolen, som erklærte at Google har et appmonopol, vil den endelige kjennelsen i saken tvinge Google til å tillate tredjeparts appbutikker på Android.

Dommer James Donato har utstedt en permanent forføyning som varer i tre år fra 1. november 2024, og som vil tvinge Google til å tillate distribusjon av konkurrerende tredjeparts appbutikker i Google Play Store i USA.

Ikke bare det, disse appbutikkene vil ha tilgang til Google Play Store-katalogen med apper, slik at alle apper (med mindre de spesifikt velger bort) kan være tilgjengelige fra alle appbutikker, noe som gir brukerne mulighet til å laste ned apper fra hvor de vil.

Google vil også få forbud mot å betale utviklere for å lansere appene sine eksklusivt i Play-butikken, og vil la tredjepartsutviklere sette sine egne måter å betale på fra Play-butikken, i stedet for å tvinge dem til å bruke Google Play Billing.

Epic Games har bedt om disse endringene siden Fortnite -utvikleren saksøkte både Apple og Google i august 2020. Apple-saken var kanskje mer kjent for offentligheten og endte med nederlag for Epic, men Google-saken tok lengre tid å utvikle seg og endte i desember 2023, med en enstemmig jury som sa seg enig i at Google hadde opprettholdt et ulovlig appmonopol på Android.

Nå setter denne kjennelsen disse konklusjonene ut i livet, som vil "skape like vilkår for rivalers inntreden og vekst, uten å belaste Google i for stor grad", skrev dommer Donato (takk, The Verge).

Juryen fant at på grunn av Googles retningslinjer var det umulig for noen tredjepart å lansere en levedyktig appbutikk for Android, selv for giganter som Amazon. Google inngikk til og med avtaler med andre selskaper som Samsung om å installere autoblokkere.