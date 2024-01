En annen Ken kommenterer Oscars-kontroversen på Barbie.

HQ

Som vi rapporterte i går i vår store liste over de Oscar-nominerte, er Margot Robbie og Greta Gerwig ikke med i kampen om Barbie film. De er spesielt fraværende i kategoriene beste kvinnelige skuespiller og beste regissør, og dette har ført til en rekke kontroverser på nettet.

Ryan Gosling har allerede kommet med en egen uttalelse, men også hans kollega Ken Simu Liu har uttalt seg om den manglende prisutdelingen. "Å være involvert på en liten måte ga meg et innblikk i hvor hardt Greta og Margot måtte kjempe for å få laget Barbie, og hvor feilfritt de gjennomførte det", skrev Liu på X/Twitter.

"Sammen startet de en bevegelse, rørte ved verden og ga filmen nytt liv. De fortjener alt. De ER alt."

Lius ord ser ut til å være et ekko av den generelle stemningen på nettet, og mange andre kjente stemmer føyer seg inn i rekken. Det er lite sannsynlig at Oscar-utdelingen kommer til å ombestemme seg, for spesielt i kategorien beste kvinnelige skuespiller er det allerede mange kvinner som fortjener det. Det er synd at Gerwig ikke fikk en pris for beste regi, ettersom filmen er nominert til beste film, men 2023 var et sterkt år for film, akkurat som det var for spill.