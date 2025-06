En Arc System Works Showcase vil skje senere denne uken

HQ

Det er faktisk noen forskjellige show å se frem til denne uken. Mens Summer Game Fest og Not-E3 -perioden er over, har Bandai Namco planlagt en Little Nightmares Showcase i morgen, 24. juni, som vil bli fulgt av Capcoms neste Spotlight torsdag 26. juni, alt kort tid før Arc System Works blir med på moroa.

Det har nettopp blitt bekreftet at den japanske utvikleren, kjent for sine kampferdigheter, vil være vertskap for en showcase fredag 27. juni på det veldig beundringsverdige tidspunktet 2:00 BST / 3:00 CEST. Jepp, midt på natten, eller veldig tidlig om morgenen, avhengig av hvordan du ser på det.

Når det gjelder hva showet vil by på, blir vi fortalt at det vil levere "den nyeste informasjonen om Arc System Works, inkludert kunngjøringen av nye titler!" Men dette er ikke alt, for vi får også vite at vi kan forvente "den nyeste informasjonen om ulike spilltitler, inkludert helt nye titler utviklet og utgitt av Arc System Works, og vi vil også kunngjøre et nytt prosjekt som Ishiwatari Taisuke jobber med."

Med tanke på den nylige avsløringen av Marvel Tokon: Fighting Souls, virker det sannsynlig at spillet også vil bli omtalt, så hvis du er interessert i å høre om kommende kampspill, må du huske å få med deg sendingen, live på YouTube.