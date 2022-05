En eksklusiv avsløring av to nye kort fra Pokémon TCG: Sword & Shield - Astral Radiance

HQ

Gamereactor har fått muligheten til å avsløre to nye kort fra den kommende Sword & Shield - Astral Radiance-utvidelsen til Pokémon TCG. Men før vi ser nærmere på kortene er det på sin plass å inkludere litt grunnleggende informasjon om settet som lanseres 27. mai, 2022:

Dette er inspirert av Pokémon Legends: Arceus og inneholder en rekke Hisuian Pokémon med kunst som representerer Hisui-regionen. Utvidelsen introduserer for første gang Radiant Pokémon, som byr på en ny spillmekanikk. Radiant Pokémon har som regel en kraftig Ability eller angrep med potensial til å påvirke Pokémon TCG-metagamet. Spillere vil bare kunne inkludere én Radiant Pokémon i kortstokken.

I tillegg til dette vil Astral Radiance fortsette å fremheve Pokémon VSTAR og inkluderer et spesielt undersett bestående av 30 Trainer Gallery-kort med kunstverk med fan-favortittrenere og Pokémon.

Hele settet inkluderer:

Tre helt nye Radiant Pokémon



Åtte fete Pokémon VSTAR



21 Pokémon V og to Pokémon VMAX



Mer enn 20 Trainer-kort



Og det oppsummerer vel ganske greit hva settet har å tilby. Her er de to kortene vi har fått lov til å avsløre:

Som du kan se er dette Hisuian-varianter av Basculin og dens helt nye utvikling Basculegion. Den offisielle beskrivelsen av kortene lyder som følger:

"Du seiler aldri på åpent hav alene når du har Hisuian Basculin i spill! Bruk Gather the Crew - som ikke krever energi å bruke - for å søke i kortstokken din etter opptil to Basic Pokémon og legge dem til benken din! En god start for deg og teamet ditt! Likevel, pass på hva som lurer under overflaten! Motstanderen din burde se på bølgene når Hisuian Basculin utvikler seg til den mektige Hisuian Basculegion! Det fryktinngytende Grudge Dive-angrepet etterlater aldri en besetningskamerat og gir en solid skade på 120 hvis en av dine Pokémon ble slått ut i forrige tur. Dette angrepet gjør motstanderens aktive Pokémon forvirret!"

Det høres altså ut som dette er kort du burde vurdere å ha i kortstokken din, spesielt om du bruker vann-Pokémon. Vi gleder oss til å se mer av dette settet og hva det har å by på spillmessig.

