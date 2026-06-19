En fransk domstol avviste Achraf Hakimis anke; marokkaneren skal stilles for retten for voldtekt

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Achraf Hakimi, den marokkanske fotballspilleren fra Paris Saint-Germain, som for tiden er i USA for å spille VM, skal stilles for retten for voldtekt i Frankrike. Appelldomstolen i Versailles avviste Hakimis anke mot tiltalen som ble kunngjort i februar og bekreftet at han skal stilles for retten ved den departementale straffedomstolen i Hauts-de-Seine.

Hakimi ble anklaget for å ha voldtatt en 24 år gammel kvinne i februar 2023, som han hadde møtt på Instagram. Offeret hevder at hun ble utsatt for uønsket berøring i Hakimis hjem, og at han deretter voldtok henne. Hun sa at hun dyttet ham bort og sendte en tekstmelding til en venn som hentet henne.

Umiddelbart etter at rettssaken ble bekreftet, brukte Hakimi sosiale medier til å si at han «har ventet på denne rettssaken siden dag én og nå ser frem til den», og hevdet at han kun blir stilt for retten fordi han er kjent og har blitt et lett mål.

I august 2025 ba påtalemyndigheten i Nanterre om at spilleren skulle stilles for retten, med en strafferamme på opptil 15 års fengsel. Hakimi benektet alle anklagene i et TV-program på Canal+ i september i fjor, og hevdet at han har vært utsatt for utpressing.

Fanny Colin, Hakimis advokat, beklaget at retten ikke tok hensyn til «saksøkerens selvmotsigelser og løgner, hans fortielser overfor rettsmyndighetene, hans hindring av sannheten og til og med hans psykologiske vurderinger som bekreftet hans ambivalens og manglende klarhet rundt fakta» (via Marca), mens saksøkerens advokat Rachel-Flore Pardo sa at dette «vil hjelpe andre kvinner og bidra til å bryte ned den mur av benektelse og straffrihet som omgir seksuell vold, også i herrefotballens verden».

Hakimis rettssak vil finne sted i løpet av de kommende månedene, og i mellomtiden fortsetter han å spille for det marokkanske landslaget og Paris Saint-Germain.