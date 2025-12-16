En Kingmakers -film er i arbeid hos Netflix

HQ

Spillfilmatiseringer ser ut til å være det nye hotte i Hollywood akkurat nå. De gir enkel tilgang til et allerede eksisterende publikum, og noen av dem ender opp med å bli ganske bra. Vi har tonnevis av kommende prosjekter å se frem til, fra Clair Obscur: Ekspedisjon 33-filmen til God of War-serien hos Amazon, og nå kan vi legge til et nytt prosjekt på listen.

I følge Deadline har Netflix kjøpt rettighetene til en spillefilm basert på Kingmakers. Det kommende middelalderske sandkassespillet fra Redemption Road Games og tinyBuild sentrerer rundt spillere som går tilbake i tid til middelalderen med moderne våpen for å endre historien og sprenge seg gjennom kamper.

Netflix jobber med filmen sammen med The Story Kitchen. Christopher MacBridge skal tilpasse manuset, og Shawn Levy skal produsere med sitt selskap 21 Laps. Vi får se hvordan Kingmakers -filmen blir, men akkurat nå venter vi fortsatt på å se hvordan spillet er. Kingmakers skulle lanseres i oktober i år, men har siden utsatt lanseringen og sier nå bare at det kommer snart.