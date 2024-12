En måned etter lansering har S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl allerede tjent penger

HQ

Eieren av GSC Game World, den noe mystiske rikmannen Maksym Krippa, kunngjorde i et sjeldent intervju med Forbes Ukraina at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, en måned etter utgivelsen, har tjent inn alle kostnader og nå er lønnsomt.

Maksym Krippa er ganske ukjent, og han opererer for det meste bak kulissene, og kaster masse penger inn i ulike prosjekter gjennom forskjellige selskaper han eier - deriblant GSC Game World. I intervjuet med Forbes Ukraine sier han at han har investert mye penger i utviklingen av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, men vil ikke oppgi et eksakt beløp annet enn "Of course, it's tens of millions of dollars".

GSC Game World er ikke Krippas eneste tilknytning til spillbransjen, for i 2022 kjøpte han Natus Vincere, Ukrainas mest fremtredende e-sportorganisasjon, som har lag i Counter-Strike, DOTA 2 og PUBG.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ble utgitt for Xbox Series X/S, PC og Game Pass 20. november, og etter bare to dager nådde det 1 million solgte eksemplarer.