En massiv oppdatering var planlagt for Redfall før studioet ble lagt ned

Tilsynelatende, før Arkane Austin ble sjokkerende lukket i går sammen med Tango Gameworks, Alpha Dog Games og Roadhouse Games, jobbet studioet med en enorm oppdatering for Redfall.

Redfall ble ikke godt mottatt da det ble lansert, som mange av oss vet, og likevel var det de som håpet at det kunne bli bedre. Arkane Austin og Xbox hadde gjentatte ganger sagt at de var forpliktet til å gjøre endringer, men det ser ut til at ingenting kommer til å redde Redfall. IGN rapporterer at en massiv oppdatering var planlagt for spillet før denne sjokk kunngjøringen.

Hero Pass var tilsynelatende satt til å slippe denne Halloween, og det ville ha lagt til to karakterer til. Enda tidligere, i en oppdatering i mai, ville spillet ha vært spillbart selv om du ikke var online, men nå som dette ikke går videre, er det frykt for at Redfall vil forsvinne helt når serverne blir slått av.