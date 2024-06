En mod for en Hardcore Mode i Stardew Valley sletter spillet ditt hvis du søker hjelp på nettet

HQ

Nå som debatten om vanskeligheter i videospill er tilbake på forsiden, mente noen at spillere burde bli tvunget til å bli forelsket i en gammel tittel uten å stole på tidligere guider, bare ved ekte oppdagelse i spillet ditt.

Etter en artikkel i Hard Mode om emnet med Stardew Valley's skaper om hvordan en hardcore-modus i den vennlige gårdssimulatoren ville være, foreslo Eric "ConcernedApe" Barone en der hvis du konsulterer wikien om spillet, vil det automatisk slette spillet ditt. Det som begynte som en spøk, har nå blitt en realitet takket være programvareingeniør Sylvie Nightshade og hennes nye mod.

Systemet skanner alle åpne vinduer i nettleseren din, og hvis det oppdager noe som er relatert til spillet, sletter det automatisk spillet ditt. Det er kanskje en litt for smertefull måte å miste fremdriften på, men det gir deg muligheten til å gjenoppdage hva Demetrius' favorittmat er, eller hva du aldri bør gi Pierre i bursdagsgave.

Dette er selvfølgelig en uoffisiell modifikasjon, så ikke bekymre deg for at spillet ditt skal tjene millioner mens du selger fatlagret stjernefruktvin og får tak i den unnvikende legendariske fisken som bare dukker opp på et bestemt tidspunkt noen få dager i året.

Vil du prøve Stardew Valley Hardcore Mode på PC?

Takk, Gamesradar.