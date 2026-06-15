En ny innstilling i Xbox-systemet tyder på at det kan bli mulig å betale for nettkjøp på plattformen i avdrag

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Midt i den nåværende strømmen av Xbox-nyheter er alle øyne nå rettet mot hvordan selskapet planlegger å komme tilbake til de forventede fortjenestemarginene, nå som en operasjonell omstrukturering er i gang. Det er til og med rapporter som tyder på at en mulig avskilling vurderes for å gjøre Xbox til et datterselskap, og til og med for å tillate eksterne investorer å komme inn ved siden av Microsoft selv.

Kort sagt er dette turbulente tider for det grønne teamet, med nyheter i dag om at det mister sjefen for Xbox Game Studios, Craig Duncan, og personaldirektøren, Louise O'Connor. Xbox utforsker nye forretningsmodeller som er mer i tråd med dagens teknologibransje, og det ser ut til at de også ønsker å innføre noen endringer i den tradisjonelle måten å kjøpe spill på plattformen. Ifølge rapporter på X (takk, Insider Gaming) har det dukket opp en alternativ i backend (utenfor brukernes synsfelt) som muliggjør en «Spill nå, betal senere»-funksjon, med muligheter for å koble til PayPal- og Klarna-kontoer, to av de ledende sikre nettbetalingsplattformene. Disse tjenestene vil omfatte rentefrie avbetalinger for spill (opp til et visst antall betalinger).

Sharma kommenterte for noen dager siden at aktører i bransjen kunne begynne å se «radikalt forskjellige forretningsmodeller, som vi aldri hadde forestilt oss, begynne å ta form innen utgangen av dette året». Denne «kjøp nå, betal senere»-muligheten er ikke offisielt annonsert, og det er uklart om den faktisk vil se dagens lys eller forbli i den interne testfasen.

Hvis den til slutt blir en realitet, tror du det vil legge til rette for prisøkninger på spill, slik som den ryktede prislappen på 100 dollar for GTA VI?