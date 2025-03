En stor oppdatering av Avowed er nå lansert

HQ

Avowed skulle egentlig lanseres høsten 2024, men til tross for flere rapporter om at spillet var klart for lansering, ble det forsinket, antageligvis fordi Microsoft mente det var nok med Microsoft Flight Simulator 2024 og Indiana Jones and the Great Circle så tett på hverandre.

Resultatet ble at det hadde premiere i forrige måned i stedet, og det var i imponerende god form til å være et omfattende rollespill, med Avowed som fikk gjennomgående gode karakterer. Men... ingenting er så bra at det ikke kan bli bedre, og nå er det kommet en stor oppdatering som både løser problemer og legger til nye funksjoner.

På Obsidians forum kan vi lese om alle nyhetene i en enorm liste som inkluderer etterspurte funksjoner som "an additional talent point at levels 5, 10, 15, 20, 25, 30" (hvis du har kommet lenger, får du poengene med tilbakevirkende kraft) og "full support for customizing controller keybinds". De har også endret ting i dialoger, forbedret ytelsen og justert ting som hvor mange varer noen forhandlere har, gjort livskvalitetsforbedringer og mye, mye mer.

Du kan lese mer om Avowed i vår anmeldelse, og det er ute nå for både PC og Xbox. Det er også inkludert i Game Pass-abonnementet ditt.