En thailandsk byggmagnat og hans medarbeidere står tiltalt etter at et tårn i Bangkok kollapset Myndighetene anklager 15 personer for uaktsomhet og brudd på regelverket etter at en bygning kollapset under jordskjelvet i mars.

HQ Siste nytt om Thailand En fremtredende thailandsk byggeleder og 14 andre personer overga seg til politiet fredag, i forbindelse med etterforskningen av kollapsen av et 30-etasjers tårn i Bangkok, som krevde nesten 100 menneskeliv under et kraftig jordskjelv i mars.



Myndighetene har rapportert at konstruksjonsfeil, bruk av dårlige materialer og forfalskede dokumenter bidro til katastrofen. Alle mistenkte nekter for anklagene mens etterforskningen fortsetter. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg. Bangkok, Thailand, 28. mars 2025 Redningsmannskaper i Bangkok er på stedet der et høyhus under oppføring kollapset etter jordskjelvet som rammet den thailandske hovedstaden. // Shutterstock