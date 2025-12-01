En vennlig påminnelse om at Anthem -serverne stenger for godt om seks uker

HQ

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvilket spill det var som gjorde at den elskede utvikleren Bioware begynte å miste grepet, men de fleste vil være enige om at de verste årene var 2017 til 2019.

I løpet av disse to årene kansellerte de det hypede Shadow Realms, lanserte det kritiserte Mass Effect: Andromeda og ga ut den lunkne flerspillertittelen Anthem. Sistnevnte er faktisk fortsatt spillbart, men i løpet av sommeren ble det bekreftet at serverne vil bli stengt tidlig i 2026, og spillet er for lengst fjernet fra salg.

Nå minner Resetera-brukere oss om at det faktisk bare er seks uker igjen før Anthem blir borte for godt, så hvis du har hatt lyst til å prøve det, må du handle raskt. Spillet kan ikke kjøpes gjennom noen offisielle kilder, men digitale koder for PC er fortsatt tilgjengelige, og for både PlayStation og Xbox er det mulig å kjøpe Anthem billig på plate gjennom blant annet Amazon.

Spesielt sistnevnte kan være interessant, da det ikke er helt utenkelig at Anthem kan bli et samlerobjekt i fremtiden, gitt at det solgte dårlig og ble fjernet fra markedet. Hvis du har hatt lyst til å prøve denne Bioware-floppen eller har noen Achievements eller trofeer igjen å samle på må du ikke gå glipp av sjansen, for den 12. januar forsvinner altså Anthem for alltid.