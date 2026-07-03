Epic Games Butikklistene tyder på at « Final Fantasy VII: Revelation » vil få flere DLC-pakker

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Da Square Enix lanserte Final Fantasy VII: Remake, vokste spillet etter hvert betydelig i størrelse da Intergrade-utvidelsen og -utgaven kom. Mange lurte på om dette også ville gjelde oppfølgeren, Final Fantasy VII: Rebirth, men slik ble det ikke, og spillet ble lansert uten å få noen ytterligere utvidelser etter lanseringen. Så hva vil skje med « Final Fantasy VII: Revelation »?

En ny rekke oppføringer oppdaget på Epic Games Store av sporingsverktøyet EpicDB (takk til RPG Site) tyder på at det kommende tredje og siste kapittelet i historien vil få ganske mange DLC-alternativer.

Totalt er det referanser til en Premium Edition av spillet, en Premium Plus Edition, et Story Expansion Pass og ni separate DLC-er. Det finnes ingen informasjon om detaljene rundt disse, og når det gjelder DLC-ene, kan det dreie seg om kosmetiske pakker eller gjenstander som ikke umiddelbart har noe med større innhold etter lanseringen å gjøre.

Likevel tyder dette på at Square Enix vil støtte « Final Fantasy VII: Revelation » på en måte som ikke var tilfellet med «Rebirth», så hold deg oppdatert på en veldig, veldig lang og tidkrevende RPG-remake når den kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 på samme dag en gang våren 2027.