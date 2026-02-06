Epic Games Store: "Vi planlegger definitivt å være på den nye maskinvaren for Xbox"

HQ

Det er mange rykter om den neste Xboxen fra etablerte innsidere, og Microsoft selv har kommentert det flere ganger, og det samme har partneren AMD. En ting som all informasjonen er enig om, er at det vil være en slags hybridkonsoll der du vil kunne kjøre Xbox som vanlig, men også handle fra andre butikkfronter.

Hvis dette stemmer, vil du for eksempel kunne kjøpe spill der de for øyeblikket er billigst, eller kanskje kjøpe titler som ikke er tilgjengelige for Xbox, for eksempel spill fra Sony og mange indiespill. Tanken er at spillene da vil havne i én og samme liste, slik at du enkelt kan velge dem uavhengig av hvor de er kjøpt.

Hvilke butikker som vil være tilgjengelige på den neste Xboxen, er noe vi ikke vet ennå. Men vi vet om en som er interessert, nemlig Epic Games Store. I et intervju med Game File sier Epic Games Store-sjef Steve Allison at de har vært i kontakt med Microsoft om den neste Xboxen og legger til :

"Vi planlegger definitivt å være på den nye maskinvaren for Xbox, for med mindre deres policy eller holdning til det endres, forteller de oss at de kommer til å ønske det velkommen.

"Og vi kommer til å være der fra dag én. Det vil sannsynligvis kreve at vi bygger inn en eller annen form for programvare for å støtte det, uansett hva kravene deres er."

I hovedsak ser det ut til at Microsoft har bekreftet at det vil være valgfrie butikker for den neste Xboxen. Det har blitt rapportert flere ganger tidligere at den neste Xbox-konsollen vil være ekstremt kraftig, med pålitelige tekniske innsidere som antyder at den "skal ha bedre ytelse i 100% av spillene" sammenlignet med PlayStation 6, men det vil selvfølgelig komme til en pris.

Forhåpentligvis får vi vite mer i løpet av året, ettersom Xbox-representanter i høst sa at de vil definere "fremtiden for hvor Xbox-økosystemet går" i 2026, ettersom dette er året Xbox fyller 25 år.