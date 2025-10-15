Rykte: Neste Xbox skal ha bedre ytelse i 100 % av spillene sammenlignet med PS6

HQ

Vi rapporterte nylig at den respekterte YouTube-kanalen Moore's Law is Dead, som gjentatte ganger har levert store avsløringer om fremtidige konsoller, hadde fått tak i det de mener er en ekte lekkasje om den neste Xboxen (her referert til som Xbox Next). Blant annet ble det hevdet at den vil være kraftigere enn PlayStation 6, noe som vakte stor oppmerksomhet og ble diskutert inngående her på siden.

Nå har en annen velkjent maskinvareinnsider, KeplerL2, kommet på banen. Han har vist seg å være velinformert om spesielt AMD-produkter og har vært den første til å avsløre flere historier tidligere. Og siden både PlayStation 6 og Xbox Next bruker AMD, hevder han å ha god innsikt.

I en diskusjon på NeoGaf om saken virker en person skeptisk til at Xbox Next skulle være så mye kraftigere, spesielt hvis den er mer PC-lignende i arkitekturen, mens PlayStation 6 er mer spilloptimalisert. Derfor ønsker brukeren å vite hva KeplerL2 mener om ryktet, og sistnevnte svarer :

"Jeg ser ikke hvordan PS6 kan matche Magnus, den har færre CPU-kjerner, lavere CPU-frekvens, færre CU-er, færre ROP-er, lavere GPU-frekvens, mindre cache og minnebåndbredde. Det er ikke en stor forskjell, men Magnus bør ha bedre ytelse i 100 % av spillene, i motsetning til denne generasjonen, der det er mer 50/50."

Magnus er APU-løsningen som AMD og Microsoft har utviklet for Xbox Next, og det høres ut som om den kan bli virkelig spektakulær hvis 100 % av spillene vil yte bedre enn på PlayStation 6.

Selv om Moores lov er død og KeplerL2 er gode kilder for å være innsidere i bransjen, er det likevel viktig å huske at dette er ubekreftet informasjon om maskinvare som ikke en gang er ferdig ennå. Så ta alt dette med en klype salt til vi vet mer.

Det ryktes at begge konsollene skal lanseres i 2027, så kanskje vi får de første livstegnene allerede neste år?