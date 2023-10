Er PC-en din forberedt på Avatar: Frontiers of Pandora?

HQ

I går fikk vi endelig dele våre inntrykk fra det kommende Avatar: Frontiers of Pandora, som selvfølgelig er basert på de utrolig populære filmene, men med en original historie. Ettersom det er et veldig flott spill (og ikke utgitt til den forrige generasjonen konsoller), antok de fleste at det ville kreve en ganske kraftig datamaskin for å kjøre det bra.

Det stemmer nok for Ultra-innstillingene, men vi er likevel imponert over hvor godt optimalisert spillet ser ut til å være, ettersom Minimum- og Anbefalt-innstillingene sannsynligvis ikke vil få noen datamaskin til å smelte. Sjekk det ut nedenfor:

MINIMUM

Visuell innstilling: 1080p, lav forhåndsinnstilling med FSR2-kvalitet/30 FPS

CPU: AMD Ryzen5 3600 /Intel i7 8700K

GPU: AMD RX 5700 8 GB /Nvidia GTX 1070 8 GB /Intel ARC A750 8 GB (REBAR PÅ)

RAM: 16 GB dual channel

Lagring: 90 GB SSD

Operativsystem: Windows 10/Windows 11 med DirectX12

ANBEFALT

Visuelle innstillinger: 1080p, høy forhåndsinnstilling med FSR2-kvalitet/60 FPS

CPU: AMD Ryzen5 5600x / Intel i5 11600k

GPU: AMD RX 6700 XT 12 GB/ Nvidia RTX 3060 Ti 8 GB

RAM: 16 GB dual channel

Lagring: 90 GB SSD

Operativsystem: Windows 10/Windows 11 med DirectX12

ENTUSIAST

Visuelle innstillinger: 1440p, høy forhåndsinnstilling med FSR2-kvalitet/60 FPS

CPU: AMD Ryzen5 5600x/ Intel i5 11600k

GPU: AMD RX 6800 XT 16 GB / Nvidia RTX 3080 10 GB

RAM: 16 GB dual channel

Lagringsplass: 90 GB SSD

Operativsystem: Windows 10/Windows 11 med DirectX12

ULTRA

Visuelle innstillinger: 4K, Ultra forhåndsinnstilt med FSR2 Balanced/60 FPS

CPU: AMD Ryzen7 5800x3D/Intel i7 12700k

GPU: AMD RX 7900 XTX 24 GB/ Nvidia RTX 4080 16 GB

RAM: 16 GB dual channel

Lagring: 90 GB SSD

Operativsystem: Windows 10/Windows 11 med DirectX12.

Hvilken innstilling vil du kjøre spillet på for PC?