Er PC-en din klar for Doom: The Dark Ages?

Folkene i id Software er vanligvis veldig flinke til å optimalisere spillene sine og gjøre dem kjørbare på et bredt spekter av plattformer. Du kan for øyeblikket spille det originale Doom inne i en PDF, så det sier vel egentlig alt...

For mais Doom: The Dark Ages trenger du litt mer kraft enn hva en PDF kan tilby, men med tanke på at vi snakker om en av de største AAA-titlene i 2025, er det ikke latterlig mye kraft.

PC-spesifikasjonene har bekreftet hvilken maskinvare du trenger på PC-en din for å sikre at denne prequel-tittelen kan fungere og kjøre bra. Innstillingene 1080p/60fps Minimum er virkelig ganske tilgjengelige på dette tidspunktet, og Recommended 1440p/60fps-oppsettet er også rimelig. Når du vurderer at verden nettopp har blitt introdusert for RTX 50-serien, er Ultra 4K 2160p / 60fps-kravene ikke engang så ille heller.

Du kan se de fullstendige PC-spesifikasjonene for spillet nedenfor for å se om datamaskinen din er klar for dette lovende og actionfylte spillet fra id Software:

Minimum (1080p/60fps):



OS: Win10 64Bit / Win 11 64Bit



CPU: AMD Zen 2 eller Intel 10. generasjon @ 3,2 GHz med 8 kjerner / 16 tråder eller bedre (eksempler: AMD Ryzen 7 3700X eller bedre, Intel Core i7 10700K eller bedre)



GPU: NVIDIA- eller AMD-maskinvare-GPU med strålesporingskapasitet med 8 GB dedikert VRAM eller bedre (eksempler: NVIDIA RTX 2060 Super eller bedre, AMD RX 6600 eller bedre)



System-RAM: 16 GB



Lagringskapasitet: 512 GB eller høyere NVME SSD (100 GB tilgjengelig)



Anbefalt (1440p/60 bilder per sekund):



OS: Win10 64Bit / Win 11 64Bit



CPU: AMD Zen 3 eller Intel 12. generasjon @ 3,2 GHz med 8 kjerner / 16 tråder eller bedre (eksempler: AMD Ryzen 7 5700X eller bedre, Intel Core i7 12700K eller bedre)



GPU: NVIDIA- eller AMD-maskinvare-GPU med strålesporingskapasitet med 10 GB dedikert VRAM eller bedre (eksempler: NVIDIA RTX 3080 eller bedre, AMD RX 6800 eller bedre)



System-RAM: 32 GB



Lagringskapasitet: 512 GB eller høyere NVME SSD (100 GB tilgjengelig)



Ultra 4K (2160p/60 bilder per sekund):



OS: Win10 64Bit / Win 11 64Bit



CPU: AMD Zen 3 eller Intel 12. generasjon @ 3,2 GHz med 8 kjerner / 16 tråder eller bedre (eksempler: AMD Ryzen 7 5700X eller bedre, Intel Core i7 12700K eller bedre)



GPU: NVIDIA- eller AMD-maskinvare-GPU med strålesporingskapasitet med 16 GB dedikert VRAM eller bedre (eksempler: NVIDIA RTX 4080 eller bedre, AMD RX 7900XT eller bedre)



System-RAM: 32 GB



Lagringskapasitet: 512 GB eller høyere NVME SSD (100 GB tilgjengelig)



Merk: Doom: The Dark Ages krever en maskinvarekompatibel GPU for strålesporing for å kunne spille på PC, inkludert minimumsspesifikasjoner. Detaljer om Path Tracing-spesifikasjoner vil bli avslørt på et senere tidspunkt.



Doom: The Dark Ages vil debutere på PC, og også PS5 og Xbox Series X/S, den 15. mai, til og med som en dag én Game Pass-lansering. Ikke gå glipp av vår nylige forhåndsvisning av spillet.