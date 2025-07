ESL Counter-Strike kommer tilbake til Katowice i 2026

HQ

Da ESL bekreftet at det ville være vertskap for sitt årlige polske Intel Extreme Masters -arrangement i Krakow fremover, og avsluttet Katowice som vertsby, antok mange at det betydde slutten på at konkurransedyktige Counter-Strike tok til byen. Det vil imidlertid ikke være tilfelle.

ESL har nå avslørt at det vil være vertskap for en CS2-turnering i Katowice i 2026, og at den også vil skje på Spodek Arena. Vi vet ikke hva denne turneringen vil være, når den vil skje, hvor mange lag som vil være til stede, formatet den vil bruke, eller til og med hvorfor den går videre, men den er kunngjort og bekreftet, noe som betyr at CS2-kalenderen 2026 blir enda mer stablet.

Gleder du deg til å se Katowice tilbake i turneringen?