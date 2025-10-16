ESL FACEIT Group rystet av oppsigelser som en del av den siste "omstillingen"

HQ

De ESL FACEIT Group har tatt beslutningen om å permittere flere av sine ansatte. Kommer som en del av den siste "omstillingen" for selskapet, og avgjørelsen ser et ubestemt antall ansatte løslatt fra sine plikter hos esports-turneringsarrangøren, noe som visstnok er den siste bølgen av permitteringer, ikke at dette vil være mye trøst for de som mister jobbene sine.

I følge Esports Insider kommer informasjonen fra et brev sendt fra ESL FACEIT Group administrerende direktør Niccolo Maisto, som forklarer følgende.

"I løpet av det siste året gjennomførte vi en omfattende gjennomgang for å gjøre virksomheten egnet for formålet. Dette handlet ikke bare om kostnadskutt, men om en strategisk omlegging for å redusere kompleksiteten, effektivisere driften og fokusere ressursene på områder med størst vekstpotensial. Disse grepene er nødvendige for at vi skal kunne oppnå langsiktig bærekraft.

"Dessverre innebar dette utrolig tøffe valg, og vi kommer til å si farvel til noen høyt verdsatte kolleger. De berørte har mottatt separate meldinger. Vi ber dere om å vise støtte, forståelse og forståelse når disse endringene trer i kraft.

"Dette markerer slutten på denne endringsfasen. Med dette grunnlaget på plass forventer vi ikke flere endringer i denne størrelsesordenen. Vi har nå etablert et virkelig bærekraftig fundament som ikke bare bevarer kjernefunksjonene våre, men som også gjør oss i stand til å betjene våre partnere og kunder på en bedre måte fremover."

Igjen er det nøyaktige antallet ansatte som må gå uklart, men dette er den tredje runden med oppsigelser som påvirker selskapet etter sammenslåingen av ESL og FACEIT i 2022. Dette kommer også da organisasjonen tok beslutningen om å avslutte og avslutte sin Counter-Strike 2-krets for kvinner kjent som ESL Impact.