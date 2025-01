ESL kunngjør sin Counter-Strike 2 kalender for 2027

HQ

I løpet av de siste ukene har de største Counter-Strike 2 turneringsarrangørene kunngjort og presentert sine kalendere for 2027-sesongen. Etter PGLs ledelse lærte vi i går om BLASTs fulle planer for året, og nå vet vi også om ESLs kalender.

Hele sesongen vil se syv arrangementer bli avholdt, med den første i januar og den siste i november. I henhold til hele listen over planlagte aktiviteter kan du se hver dato nedenfor.



ESL-arrangement - 25. januar - 7. februar



ESL-arrangement - 25. februar - 14. mars



ESL-arrangement - 3.-11. april



ESL-arrangement - 1.-9. mai



ESL-arrangement - 2.-15. august



ESL-arrangement 16. september - 3. oktober



ESL-arrangement - 30. oktober - 7. november



ESL har ennå ikke avslørt ytterligere informasjon om hvert av disse arrangementene, men det sier spesifikt at hvis det blir tildelt en Major i 2027, kan disse datoene endres. På samme måte er det også bekreftet at det første arrangementet i 2026-sesongen vil finne sted i Polen, men den interessante delen er at det ikke er noen direkte omtale av Katowice til tross for at byen har vært vertskap for årets første ESL-arrangement i mange år nå, inkludert 2025. Kanskje dette betyr at 2026-arrangementet ikke vil skje i Katowice, og at 2027-arrangementet kan dra andre steder.