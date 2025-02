ESL og Acer blekk partnerskapsavtale for Counter-Strike 2 profesjonell krets

HQ

Så sent som i går rapporterte vi om nyheten om at ESL FACEIT Group (EFG) og Intel hadde forlenget sitt langvarige partnerskap i overskuelig fremtid. Nå kan vi på samme måte legge til at ESL og Acer slår seg sammen for å forbedre profesjonelle Counter-Strike 2 også i fremtiden.

Denne avtalen er spesielt skreddersydd rundt Acers Predator spillmerke, og vil se teknologimerket ansett som Original Equipment Manufacturer Partner av ESL Pro Tour og andre ESL-vert premier CS2-turneringer.

Dette betyr at du vil se Predator merkevarebygging vises i ESL Challenger League og Intel Extreme Masters -arrangementene fremover også, med dette partnerskapet som feires på IEM Katowice-sluttspillet som finner sted denne helgen.

EFGs direktør for partneradministrasjon, Bastian Veiser, har uttalt følgende om denne avtalen: "Dette omfattende samarbeidet gir tilgang til førsteklasses utstyr året rundt, noe som ikke bare vil styrke de beste konkurrentene, men også nye talenter, i årene som kommer."

Den nøyaktige varigheten og verdien av avtalen er ikke nevnt.