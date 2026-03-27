ESL One Birmingham: Team Yandex og Tundra Esports går videre til Upper Bracket Final

I går berørte vi den bekreftede Playoffs-braketten for ESL One Birmingham Dota 2 -turneringen som arrangeres på DreamHack i Englands søsterby. Etter å ha fulgt opp det, kan vi rapportere om resultatene av den første skifer av Playoff-handling, med to lag som går videre til Upper Bracket Final, hvor en av to Grand Final-spor vil bli tilbudt.

Først av alt, Team Yandex beseiret Team Spirit på en 2-1 måte, alt før Tundra Esports overvant Aurora Gaming på en lignende 2-1 måte. Dette betyr at Team Yandex og Tundra Esports møtes i morgen i Upper Bracket-finalen, mens både Team Spirit og Aurora Gaming havner i eliminasjonsbraketten og nå må unngå å bli slått ut av turneringen.

Apropos utslag, i dag vil tre lag bli eliminert for godt, ettersom begge kampene i den nedre bracketens runde 1 vil bli avholdt, og det samme vil den første kvartfinalen. Dette betyr at vi vil si farvel til enten Mouz eller Xtreme Gaming og enten Team Falcons eller Parivision, med dette som deretter skal følges av eliminering av enten Team Spirit eller Mouz/Xtreme (den som vinner Round 1-matchen). Du kan se dagens kampoppsett nedenfor.

Nedre brakett runde 1:



Mouz vs. Xtreme Gaming kl. 12:00 GMT/13:00 CET



Team Falcons vs. Parivision kl. 15:30 GMT/16:30 CET



Kvartfinaler i nedre brakett: